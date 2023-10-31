Корейська компанія Ssangyong готова долучатися до відбудови в Україні

Корейська промислова компанія Ssangyong, яка є експертом у будівництві, готова допомагати з проєктами відбудови в Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Представники компанії в межах візиту до України зустрілися з командою Агентства відновлення та відвідали, зокрема, чотири обʼєкти у Київській області – це житлові будинки у Бучі та Макарові.
«Ми розпочали системну співпрацю з представниками найвідоміших корейських компаній, які готові допомагати нам експертизою та розглядати можливості фінансування проєктів відбудови. Це вагома підтримка для швидшого відновлення постраждалих регіонів», – сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Сторони у межах спільної роботи обговорили виклики та дефіцити, де компанія Ssangyong може допомогти як експерт у будівництві. А також – проєкти, до яких партнери з Кореї готові долучитися.