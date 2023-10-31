Єврокомісія надасть Україні €335 мільйонів допомоги

Кабінет міністрів схвалив угоду про фінансування програми “Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ”. Після її підписання Україна отримає від Єврокомісії 335 млн євро в якості допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.

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“Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми “Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ”. Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги“, – зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як додав глава уряду, кошти будуть спрямовані на: