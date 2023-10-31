Для військових виклали безкоштовно вже майже 500 книжок

Створили полицю з електронними книжками для військових на передовій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Нова функція з’явилася у межах проєкту «Бібліотека для героїв», який Yakaboo ініціювали після 2014 року з метою підтримки морального стану захисників. Зараз електронна «Бібліотека для героїв» налічує 473 книги.

«У воїнів на фронті не завжди є можливість отримувати, збирати та зберігати паперові видання. А запит від них на книги – неймовірно великий! Щоб доступ до книг став швидшим, простішим та зручнішим, ми створили у мобільному застосунку Yakaboo електронну поличку для військових на передовій», — ідеться у повідомленні.

Перелік тематичних категорій книжок у застосунку: