Уряд ухвалив Стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року

Реформа шкільного харчування почалася в Україні у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Попри пандемію та повномасштабну війну за три роки на рівні країни вдалося створити дієвий механізм, який дозволяє кожному закладу освіти в Україні якісно змінити підходи до харчування учнів. Зокрема, розроблені технологічні карти страв для шкільного меню та харчування у дитячих садочках, відкриваються кулінарні хаби, де кухарі-тренери проходитимуть навчання та вчитимуть колег у регіонах. Крім того, в рамках співпраці з міжнародними партнерами триває відбудова та модернізація шкільних кухонь та харчоблоків.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Попри вороже вторгнення мусимо давати дітям найкраще – від освіти до харчування. Скажу навіть більше: усе це під час випробувань воєнного часу має бути ще якіснішим. Бо з цього формується стійкість. Ось чому реформа шкільного харчування, розпочата ще 2020 року, триває. Як і все, що робимо під час війни, реформа набула навіть більшого, можна сказати, світоглядного значення: обʼєднала всю країну, сотні дорослих, фахівців із харчування в бажанні створити найкращі умови, можливості, віру в завтрашній день для малих українців, яким так нелегко зростати зараз», – зазначила ініціаторка реформи Олена Зеленська.

Реалізація Стратегії реформування дозволить покращити умови організації якісного, безпечного, збалансованого харчування у закладах освіти. Це сприятиме формуванню у дітей здорових харчових звичок та дозволить знизити ризики неінфекційних захворювань (ожиріння, серцево-судинні хвороби тощо) у дорослому віці.

«Реформа шкільного харчування – це масштабний проект, покликаний виростити дітей здоровими, щоб вони розуміли цінність збалансованого якісного харчування. Тому, починаючи з садочків і шкіл, ми посилюємо систему контролю якості, переглядаємо норми, які стосуються як умов приготування, так і технологічні карти страв, меню. Ці кроки дозволяють навчити дітей їсти правильно та започатковують культуру здорового харчування на рівні кожної окремої громади», – зазначив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Стратегія реформування шкільного харчування містить 4 ключові напрями на наступні 5 років і передбачає реалізацію таких пунктів: