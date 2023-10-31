У ЄС з’явилась спільна база українських біженців

Статус тимчасового захисту українців тепер будуть перевіряти за спільною базою ЄС. Ця система запрацювала, щоб не дублювалися пільги в різних країнах.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив голова МВС Чехії Віт Ракушан.

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Всі держави-члени ЄС вносять інформацію про українських біженців, поповнюючи цю базу даних.

«Це було зроблено для того, щоб обеззброїти тих, хто схильний вважати українців на нашій території проблемою. Вони казали: „А якщо українці зловживають пільгами в одній країні, у другій, у третій?

“ Тож було запроваджено загальну систему, до якої Чеська Республіка вносить дані», — розповів Віт Ракушан.

За словами керівника чеського МВС, деяким країнам знадобилося більше часу, але система тепер запрацювала. Він додав, що база даних допомогла виявити, що таких спроб зловживань досить мало. Інколи українці помиляються і не знімаються з реєстрації чи не виконують свої зобов’язання щодо виїзду з інших країн. «Країнам на кордоні Шенгенської зони трохи легше, ніж Чехії. Адже від нас українці просто поїдуть — додому чи в іншу країну, не проходячи жодних прикордонних процедур. І якщо вони забудуть знятися з реєстрації, то ми не отримаємо інформацію про від’їзд миттєво», — наголосив чеський міністр. Він підкреслив, коли біженці просять про допомогу в однієї з країн Євросоюзу, це за замовчуванням означає, що вони вже не будуть намагатися отримати ще одну допомогу в жодній іншій країні ЄС. Віт Ракушан вважає це гарною профілактикою від думок, що гостинністю певних держав можна зловживати.