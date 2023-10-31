Аудіокнига «Як начинити гадюку салом» ексклюзивно зʼявилася на MEGOGO 

Для шанувальників літератури в аудіоформаті на MEGOGO зʼявилась аудіокнига «Як начинити гадюку салом» від бізнес-консультантки і продюсерки публічних особистостей, екс-директорки проєкту «Євген Клопотенко» Олександри Фідкевич.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Ця книга – покрокова інструкція про побудову бізнесу на творчості. Вона містить дієві поради про те, як створити бізнес-модель власної справи та правильно визначити її місію. Як досліджувати цільові аудиторії та працювати з ними. Як взаємодіяти зі спонсорами та рекламодавцями. А також — як ефективно перетворити креатив у комерцію та побудувати сильний особистий бренд. Аудіоверсія ексклюзивно доступна у розділі «Аудіо» у мобільному застосунку MEGOGO.

«Щаслива, що моя книжка отримала нове проявлення і тепер доступна в аудіоформаті. Як авторка, я дуже ціную той факт, що у мене вийшло озвучити її своїм голосом. І поглянути на власний текст у новій ролі, а саме – оповідачки. Мені було важливо передати аудиторії відчуття наповненості, мотивації та заклику до дій. Й разом з тим, залишитися людиною, яка ділиться своїм досвідом у невимушеній, дружній атмосфері. Вдячна команді MEGOGO за співпрацю, а слухачам і слухачкам бажаю приємного прослуховування.» – поділилась Олександра Фідкевич.

«Як начинити гадюку салом» стала одним із найочікуваніших видань цього року від видавництва «Книголав». Спочатку книга зібрала схвальні відгуки від читачів, а згодом – MEGOGO AUDIO отримав права на створення аудіоверсії. Після ухвалення рішення випустити її в аудіоформаті, авторка ініціювала озвучення книги особисто.

Послухати «Як начинити гадюку салом» можна у мобільному застосунку MEGOGO у розділі «Аудіо» на смартфонах чи планшетах на базі iOS та Android, а також в автомобілях з аудіосистемами Android Auto та Apple CarPlay.

Незабаром на медіасервісі також звʼявляться новинки аудіокнижок, серед яких: різдвяні історії від Тома Флетчера «Різдвозавр» та Кортні Коул «Різдвяне бажання», історія про кохання від Тейлор Дженкінс Рід «7 чоловіків Евелін Гʼюґо», книга про найвідомішого улюбленця країни «Пес Патрон. Маленька історія про велику мрію» та репортажі у книжці від Світлани Ославської – «Сєверодонецьк. Репортаж із минулого».