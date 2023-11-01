“Чорнобиль: назад у майбутнє” – документальний VR фільм в протидію російській пропаганді 

30 жовтня у Славутичі відбулася презентація нового документального VR-фільму Валерія Коршунова – “Чорнобиль: назад у майбутнє”, який не тільки розкриває історію аварії на Чорнобильській АЕС, а й розповідає сучасну історію про захоплення ЧАЕС російськими окупантами у 2022 році. Фільм показує унікальні історичні та сучасні кадри, які раніше не були доступні громадськості.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

Головною особливістю цього проєкту є використання унікального VR (віртуальної реальності) формату, який надає можливість глядачам не просто дивитись фільм, але й бути частиною подій, віртуально переживати і відчувати емоції, пов’язані з аварією та сучасними подіями на Чорнобильській АЕС. Цей інноваційний формат відкриває нові можливості для документального кіно. Він запрошує відвідувачів стати безпосередніми учасниками історії, і завдяки шоломам віртуальної реальності переноситись в часі та просторі.

Трейлер фільму

Презентація була організована разом зі Славутською міською адміністрацією для ліквідаторів та безпосередніх учасників подій 2022 року, з метою отримати перші враження перед тим, як фільм буде показано широкій аудиторії в Україні та світі. Створення фільму відбувалось за підтримки Українського культурного фонду.

Режисер проєкту Валерій Коршунов та продюсерка проєкту Світлана Коршунова, в цьому році вже презентували VR проєкт “Доба Перша” на Венеціанському Бієнале, ставши переможцями Biennale Cinema College. VR фільм “Чорнобиль: назад у майбутнє” також очікує презентації на міжнародних кінофестивалях.

“Робота над фільмом “Чорнобиль: назад у майбутнє” була розпочата ще до повномасштабного вторгнення. Тоді планувалось що це буде науково-пізнавальне стерео відео 360 для всіх VR шоломів про найбільш популярний туристичний напрям України – Чорнобиль, щоб підготувати відвідувачів контекстно та надати розуміння правдивої історії Чорнобиля з розвінчуванням російських фейків та пропаганди. Однак 24 лютого 2022 року змінили все – тепер історію Чорнобиля неможливо розповідати без захоплення росіянами українських АЕС і тої ядерної загрози, яку сьогодні вони несуть світу. Цей фільм має відстоювати як історичну правду, так і ставити питання: яке майбутнє чекає на нас, якщо ядерний тероризм росії не буде покараний” – каже режисер проєкту Валерій Коршунов.

“Такі проєкти сьогодні є вкрай важливими для України, особливо на фоні загальної втрати уваги світової спільноти до війни. Здавалось би вже багато знято документалістики про Чорнобиль, однак цей унікальний VR формат дарує абсолютно новий досвід – можливість постояти біля 4 реактору, побачити російські танки біля ЧАЕС, відчути й зануритись в атмосферу Зони відчуження. Проєкт важливий для відновлення справедливості та розповіді історії всьому світу і передачі знань новим поколінням” – каже мер міста Славутич, Юрій Фомічов.

Цей фільм стане україно- та англомовним імерсивним VR досвідом та контентом для VR шоломів, що можна буде подивитись з будь-якого куточка світу, після показу на кінофестивалях. Головна мета VR фільму “Чорнобиль: назад у майбутнє” – збільшення рівня обізнаності української та міжнародної аудиторії про сучасний стан та правдиву історію Чорнобиля, з розвінчуванням російських фейків та пропаганди.