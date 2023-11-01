Відсьогодні на дорогах Києва швидкість руху обмежена до 50 км/год

У Києві відсьогодні, 1 листопада, до 1 квітня запроваджено єдиний швидкісний режим. Швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена нижча швидкість.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Тhe Village Україна.

На ділянках, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтували знаки обмеження швидкості.

В адміністрації нагадують, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня. Ці вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що давало змогу пересуватись швидко та безпечно: