Кабмін пропонує ввести адміністративну відповідальність за пропаганду георгіївської стрічки

Кабінет Міністрів України висуває пропозицію з посилення відповідальності за виробництво, носіння та поширення георгіївської (гвардійської) стрічки або зображень її. Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Ради.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

Він, зокрема, передбачає нормативне врегулювання визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, та органів, уповноважених розглядати ці справи.

Згідно з проєктом закону, уповноважених посадових осіб Нацполіції пропонують наділити правом на складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-3 Кодексу України.

Крім того, законопроєктом пропонується визначити підвідомчість розгляду адміністративних справ за ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.