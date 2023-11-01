Софійський собор відреставрують за понад 79 млн гривень

Софійський собор відреставрують за понад 79 мільйонів гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Тhe Village Україна.

За даними тендеру, роботи включають ремонт покрівлі та конструктивних систем, позолоту куполів, встановлення хрестів. На це дається трохи більше ніж п’ять років. Реставрацію мають виконати до кінця 2028 року.

Серед джерел фінансування – державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд.

Виконавця робіт вже обрали – переможцем тендеру стала ТОВ «Металева покрівля груп», яка раніше надавала послуги Києво-Печерській Лаврі.

Водночас Держаудитслужба отримала десяток звернень щодо цього тендеру. Інспекторів закликають перевірити доцільність використання держаних коштів на реставрацію церкви під час війни.

У Національному заповіднику «Софія Київська» повідомили, що у соборі вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору. Це є загрозою для збереження цілісності пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

14 січня 2022 року під час різкого погіршення погодних умов з поривами вітру впав хрест з південно-східного купола Софійського собору.

“Ми добре усвідомлюємо, що під час війни бюджетні кошти мають спрямовуватися у першу чергу на потреби ЗСУ. Тому заповідник активно співпрацює з меценатами та міжнародними партнерами, щоб максимально залучити небюджетні кошти для реставрації собору”, — зауважила заступниця гендиректора заповідника Наталії Заєць.