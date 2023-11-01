Уряд планує запустити всеосяжну програму з вивчення англійської мови — Шмигаль.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Уряд планує запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови. Відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів”, — сказав прем’єр.

Денис Шмигаль зазначив, що президент Володимир Зеленський вже подав до Верховної ради законопроект, який офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні.

“Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах”, — розповів Шмигаль.

Очільник уряду також зауважив, що українці створюють конкурентні продукти та сервіси, які здатні підкорити світ.

“Англійська мова буде двигуном їх просування, драйвером успіху та запорукою самореалізації для тисяч людей”, — підкреслив Шмигаль.

За словами віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова наразі очікується схвалення Верховною радою законопроекту №9432 “Про застосування англійської мови в Україні”.

“Чекаємо на ухвалення закону в парламенті та розпочинаємо з урядом велику національну програму — Future Perfect. Програма створена, щоб популяризувати мову міжнародного спілкування в Україні, зробити її вивчення простим і доступним для кожного: як для школярів із селищ, так і для держслужбовців зі столиці”, — сказав міністр.

Він додав, що вже зараз відкривається доступ до двох безоплатних інструментів, які допоможуть покращити англійську: