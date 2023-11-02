РФ готується до ударів по критичній інфраструктурі взимку – Данілов

Російські окупанти накопичують ракети, щоб взимку атакувати об’єкти інфраструктури України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ не володіє тією кількістю ракет, якою вона хотіла б володіти для того, щоб заподіювати нам величезну шкоду.

“Але вони їх потрохи накопичують і зберігають для того, щоб коли буде зимовий період, спробувати використати їх і чинити шкоду нашій інфраструктурі”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що відбувається максимальна підготовка до захисту, однак не можна спрогнозувати, по яких об’єктах будуть влучання.

“Чи буде важко? Так, буде важко. Але ще раз наголошую: ми розуміємо всі виклики”, – сказав він.