Магазини H&M повернуться в Україну

В Україну повертається H&M – великий ритейлер модного одягу за доступними цінами.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Представники дипломатичного відомства в Стокгольмі заявили про отримання підтвердження відкриття магазинів H&M в Україні.

Раніше їх закривали через повномасштабну війну, яку розв’язала росія, однак у листопаді 2023 року українці зможуть знову закупитися модним одягом.

Кулеба зазначив, що повернення на український ринок гігантів індустрії на кшталт H&M стало очікуваним для населення країни рішенням.

У міністерстві постійно контактують із відомими брендами одягу, а одним із найефективніших підсумків роботи дипломатичного представництва міністр назвав відновлення роботи мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s.

Це відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У самій компанії H&M все ще не анонсували, де саме відкриють перші магазини, однак стверджують, що покупці зможуть отримати аналогічний до закриття досвід покупок.