На Харківщині затвердили примусову евакуацію майже 300 дітей

На Харківщині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів, зокрема прифронтових.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів. Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області” – пресслужба Мінреінтеграції.

Евакуацію планують провести протягом 45 діб. Мінреінтеграції повідомляє, що діти мають бути в супроводі одного з батьків або ж опікуна. Їх забезпечать безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо. Розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.

Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади. Бажаючі можуть зателефонувати на гарячу лінії Харківської ОВА або на гарячу лінію Мінреінтеграції (номери є за посиланням).