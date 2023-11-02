З Європи – в Україну: Ubiennale оголошує новий open-call та подію у Києві після участі у найбільшому Media art фестивалі в Іспанії

Програма Української Бієнале цифрового та медіа мистецтва Ubiennale в цьому році була представлена в Іспанії за підтримки Українського культурного фонду. Вже 22 листопада оновлена програма буде представлена в Києві, і саме зараз триває набір нових робіт сучасних українських художників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

VR-експонати, AR-проєкти, відеоарт та інсталяції від вже відомих у світі, так і зовсім молодих українських художників, сьогодні говорять зі світовою спільнотою про війну в Україні, спільні цінності, важливість єдності та протидії навалі російської пропаганди в рамках програми Української Бієнале цифрового та медіа мистецтва – Ubiennale. Адже, якщо ми хочемо бути почутими сьогодні – ми маємо говорити сучасною мовою, мовою цифрового мистецтва та технологій. Його особлива перевага не лише у вражаючому факторі, а й в імерсивності – воно повністю захоплює увагу глядача та залучає до світу художника.

Юрій Лех, куратор фестивалю MADATAC: “Світ має більше бачити та пізнавати сучасну Україну, її культуру та діячів на мистецьких подіях, а не тільки зі стрічок новин. Саме художній та культурний вираз митців допомагають краще пізнати українців, зрозуміти і відчути той біль, з яким вони живуть сьогодні. Це безумовно сприяє кращій емпатії та підтримці українців у світі. В програмі цього року було багато яскравих та сучасних робіт, які достойні уваги міжнародної аудиторії”.

В програмі були представлені експонати Алевтіни Кахідзе, Оксани Чепелик, Олега Харча, Марії Куліковської, Кая Кольт, Олега Шупляка, Вероніки Чередниченко та багатьох інших. Були живі виступи з аудіовізуальними перформансами Дмитра Федоренка та Андрія Кіріченко.

Програма була показана не лише в Мадриді, а й у Валенсії, де супроводжувалась серією подій та обговорень, з залученням української громади. Для українців, що вимушені були поїхати, ця подія стала важливим культурним звʼязком. Один день навіть була представлена спеціальна дитяча програма, де діти могли побачити рідну та мирну Україну у VR-шоломах.

З 22 листопада по 3 грудня Українська Бієнале цифрового та медіа мистецтва Ubiennale буде представлена в Україні, в Музеї Історії Києва. Де куратор Валерій Коршунов, хоче представити і нові, актуальні роботи українських митців, що рефлексують та осмислюють життя українців вже у другій рік війни.

Валерій Коршунов, куратор Української Бієнале цифрового та медіа мистецтва:

“Для нас наразі важливо тримати руку на пульсі та мати можливість показувати актуальні українські роботи, що осмислюють нашу війну. Адже сучасне цифрове та медіа мистецтво реагує дуже швидко, і ті роботи, що ми бачимо сьогодні дуже важливі для кожного українця, як своєрідна арт-терапія, що допомагає усвідомленню та пережиттю травми. Не менш важливо показувати ці роботи світу. Знаходити такі, які можуть говорити образно та бути прийнятими в міжнародних культурних інституціях. Ми маємо здійснювати постійну культурну підтримку та присутність українського мистецтва на всіх міжнародних майданчиках, щоб про Україну не забували, а відкривали її для себе”.

Подати свої роботи до програми Ubiennale художники можуть, заповнивши форму за посиланням: https://forms.gle/LGaLc4aEGtsqqjmT6