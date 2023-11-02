Великобританія працюватиме разом з ЄБРР над проєктом страхування воєнних ризиків в Україні

Велика Британія долучиться до розробки та реалізації Європейським банком реконструкції та розвитку пілотного проекту страхування від воєнних ризиків в Україні. Відповідну заяву про наміри підписано між Урядом Великобританії та ЄБРР 31 жовтня 2023 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Співпраця таких потужних та надійних партнерів нашої держави, як Уряд Великобританії та ЄБРР, дає впевненість в успіху проекту, старт якому було покладено під час Конференції з відновлення в Лондоні. Прогрес у розробці та практичному наповненні цього проекту, у реалізації та посиленні інших проектів в сфері страхування воєнних ризиків, започаткованих Урядами, міжнародними фінансовими інституціями, страховими компаніями свідчить, що наші партнери розуміють надзвичайну важливість цього напрямку в контексті відновлення України. Адже саме приватний капітал візьме на себе основний тягар відновлення. І щоб інвестиції заходили в Україну в необхідних обсягах, ми спільно маємо забезпечити безпеку капіталовкладень, торговельних операцій тощо», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Проект ЄБРР передбачає створення нового фонду, який сприятиме розвитку міжнародного ринку перестрахування та страхування майна та торговельних ризиків, включаючи страхування товарів у дорозі або на складах. Заява про наміри, підписана між ЄБРР та Урядом Великобританії, демонструє підтримку Сполученим Королівством продовження технічного та адміністративного розвитку проекту ЄБРР. Великобританія також сприятиме підвищенню міжнародного інтересу до проекту завдяки своєму статусу світового лідера в питаннях страхування.

«Страхування інвестиційних ризиків відіграє ключову роль у створенні сприятливого інвестиційного середовища, таким чином залучаючи приватний капітал і підтримуючи довгострокові проекти реконструкції. Це особливо важливо для того, щоб Україна вже сьогодні, перебуваючи в стані війни, була відкрита для інвесторів, які зараз розглядають можливість зайти в нашу країну», – зазначив у свою чергу заступник Міністра економіки Володимир Кузьо під час виступу на круглому столі, організованому ЄБРР, що передував підписанню заяви про наміри.

Нагадаємо, співпраця Уряду України з партнерами в сфері страхування воєнних ризиків вже дає практичний результат. Так, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, нещодавно затвердило десятирічний страховий пакет для проекту індустріального парку у Львівській області України, Міжнародна фінансова корпорація США (DFC) бере активну участь у забезпеченні страхування політичних ризиків з численними заявками на загальну суму в сотні мільйонів доларів, які зараз розглядаються. Експортно-кредитні агентства країн партнерів створюють та розширюють програми гарантій для підтримки підприємств, які працюють в Україні. Це потужний сигнал міжнародній інвестиційній спільноті про те, що Україна відкрита для бізнесу.

Під час Конференції з відновлення в Лондоні в червні цього року Великобританія оголосила про збільшення фінансування для MIGA до 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти допоможуть британським інвесторам знизити ризики інвестицій у проекти відбудови України.