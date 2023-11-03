ППО вночі знищила 24 із 38 «Шахедів» та ракету Х-59, якими Росія атакувала Україну

У ніч на 3 листопада Росія вдарила по Україні 38 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59″, – йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищені 24 ударних БпЛА та одна ракета Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.