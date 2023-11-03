Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023: картинки та вірші

День ракетних військ і артилерії України – це державне свято, яке щорічно відзначають 3 листопада.

Команда Amazing Ukraine зібрала найкращу підбірку привітань до свята – День ракетних військ і артилерії України.

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023 Привітання з Днем ракетних військ і артилерії України 2023

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Артилерійські, ракетні війська,

На вас сподівається і вірить вам країна,

Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,

Надійні і міцні Батьківщини сини.

Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,

Ви гідні подяки, захоплення й кохання!

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На сторожі миру та спокою

Стоять українські ракетні війська.

Нехай життя приносить море задоволення,

І не лише у свято, а – завжди!

Я бажаю тобі, любий, щастя.

Знаю, що роботу свою любиш.

Прошу тебе, бувай частіше вдома,

За це прохання, знаю, не засудиш!

***

З Днем артилериста!

Хоробрі серця

Дух передають

Синові від батька.

Горда хода

І готовність термінова,

Відданість країні,

Віра у справу міцна!

Кожному з вас

Я бажаю не втомитися

Вірити тільки в краще

І щасливіше стати!

***

Дорогі бійці! Від щирого серця вітаємо вас з вашим днем народження! Бо день народження ваших військ – це день вашого народження як солдатів і захисників нашої країни. Ваша нелегка праця, ваша постійна готовність обороняти нашу Батьківщину завжди викликали і викликатимуть вдячність і повагу. Ваші твердість і терпіння, відвага і сміливість – запорука чистого неба над головами дітей, матерів в нашій країні. Поки ви на варті, наші громадяни можуть спати спокійно, займатися своєю справою, любити і творити. Ми вдячні вам за ваші важкі будні і бажаємо вам в ваше свято довгих років життя, здоров’я, щастя, невразливості і точного попадання в ціль.

***

Вам хочу сказати

У День артилерії

Про повагу

І народному довірі.

Найпотужніша

Армії сила

Не раз ворога

На порозі косила.

Світ забезпечивши

Ви службу несете,

Знаю, завжди

Ви народ свій врятуєте!

***

На сторожі батьківщини завжди

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

ракетників країни

З днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

***

З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю бити не в брову, а в око. Щоб всі рішення потрапляли прямо в яблучко. Бажаю, спокійною служби, ніколи не падати духом і ніколи не упускати честь і чоловічу гідність. Бажаю завжди бути пильними рішучими і вольовими. Впевненою рукою здійснювати тільки успішні запуски з чіткими влученнями.

***

В постійній бойовій готовності

Тримаються ракетні війська,

Небо за мить наповниться,

Якщо потрібно. На щастя, немає поки

Цього. А є лише свято радісний –

День ракетних військ! Ура, товариші!

Нехай не буде справжньою потреби

У бойовій готовності стояти!

***

З Днем ракетних військ Вас вітаємо

Вірні захисники країни,

Від душі Вам цього дня бажаємо,

Щоб навіки не було війни.

Охороняйте Батьківщину як треба,

Будьте напоготові, але нехай і надалі

У житті буде не війна, а радість,

Щоб любити, творити і все встигнути.

***

Я вас поспішаю привітати

З цим великим днем.

Як багато вкладено праці

І скільки сили в ньому!

Нехай будуть постріли

Розрахованими, точними!

Не підведе здоров’я

І нерви будуть міцними!

Я всім артилеристам

Бажаю мирно жити,

Крім вашої служби;

Мріяти, любити, дружити!

***

Сьогодні День ракетних військ і артилерії. Тоді швидше лови наш подарунок – міжконтинентальну балістичну ракету. Зараз ми її відправимо прямо до тебе! Вітаємо!

***

Я ракетників привітати

З днем великих військ хочу.

І про вашу велику силу

На всю країну прокричу.

Нехай нагороди по заслугах

Вас, герої, всіх знайдуть.

І великі справи тільки

Вас кличуть на подвиги.

У сім’ях щастя ваших буде,

Тільки радує дозвілля.

Буде в житті пристрасть коханої,

І надійних друзів коло.

***

Зі святому ракетників вітаємо,

Вірні захисники нашої країни.

Від душі вам сьогодні бажаємо,

Щоб навіки не було війни.

Охороняйте Батьківщину як слід,

Будьте напоготові, скрізь, завжди.

Нехай вас війна не переслідує,

Щоб світ був сповнений доброти!

***

Сьогодні ми відзначаємо День ракетних військ і артилерії! Хочу відразу зазначити, що ракетні війська вписали себе в військовий літопис стійкістю, мужністю, героїзмом і відвагою! Це доля сильних чоловіків, що знають і люблять свою справу! Я бажаю всім ракетникам і артилеристам відмінно виконувати поставлені бойові завдання, з честю служити Вітчизні, а також міцного здоров’я і великих успіхів!

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