Ribas Hotels Group відкрила офіс у Києві та планує відкриття у Варшаві

Група готельних компаній Ribas Hotels Group відкрила свій офіс в Києві і має намір розглядати можливість відкриття офісу в Варшаві для поліпшення своєї роботи в Україні та Європі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Мета Ribas Hotels Group – побудувати світову мережу готелів, щоб весь світ відчув якість українського сервісу. Наразі в арсеналі Ribas Hotels Group 28 об’єктів. Ще 26 – на стадії проєктування і будівництва. Паралельно ми проводимо переговори щодо управління готелями в Києві. Тому відкриття нових офісів – це логічний крок у розвитку компанії”, – зазначив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Як уточнили у пресслужбі, у Києві компанія відкрила офіс у коворкінгу Spaces Maidan Plaza (Майдан Незалежності, 2), у листопаді планує відкриття представництва у Варшаві.

Офіс у Києві став третім представництвом компанії в Україні. Головний офіс розташований в Одесі на просп.Гагаріна, 25, також є офіс у Львові.

“Наш новий офіс розташований у самому центрі столиці, його відкриття надасть змогу ефективніше розбудовувати співпрацю з партнерами і відкрити нові можливості для розвитку компанії”, – наголосила керівниця відділу розвитку та маркетингу Ribas Hotels Group Олександра Лаухіна.

Вона додала, що варшавський офіс буде третім представництвом компанії за кордоном. З червня 2023 року офіс Ribas Hotels Group відкрито на острові Балі (Індонезія). Разом із партнером Dwell Bell компанія представлена в Австрії, у найближчих планах масштабування відкриття офісу в Казахстані (м. Алмати).

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, – міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розробки концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад тисячу номерів.