Підтримка жестовою мовою медіасервісу MEGOGO отримала нагороду серед кращих контактних центрів 

У четвер, 26 жовтня, в Києві відбулось нагородження переможців всеукраїнського конкурсу “DZWINNER-2023”, де відзначають кращих представників галузі контактних центрів і обслуговування клієнтів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Соціальна ініціатива медіасервісу MEGOGO «Дивись як Чутно» отримала відзнаку «Проєкт року» за запуск клієнтської підтримки жестовою мовою за допомогою відеоповідомлень. Метою проєкту було створення безбар’єрності та доступності підтримки для всіх користувачів.

«Цей проєкт про надію, про можливість зробити життя та досвід нечуючих людей таким самим, як і те, що ми робимо для мільйонів наших користувачів в Україні. Доступного контенту для людей з порушенням слуху не так багато, а повномасштабне вторгнення, на жаль, також вплинуло на загострення проблеми серед дорослих та дітей, які втрачають слух від вибухів. Наша соціальна ініціатива заснована ще у 2014 році, щоб створювати можливості перегляду для глядачів із порушеннями слуху, роблячи переклад жестовою мовою, а також — з проблемами зору, роблячи аудіоопис. Як соціально відповідальний бізнес та лідер на ринку ОТТ-сервісів цими діями ми закликаємо всі компанії до підтримки нечуючих, слабочуючих та незрячих людей» – розповіли «Дивись як Чутно».

Службу клієнтської підтримки жестовою мовою запущено у липні 2022 року. До проєктної команди «Дивись як Чутно» залучили спеціалістів текстового напрямку, відділу навчання та клієнтстського обслуговування медіасервісу MEGOGO, а також – перекладачів, які спілкуються жестовою мовою у чат-боті в Telegram MEGOGO Deaf Bot. Запити від користувачів приймають оператори з різною ступінню глухоти.

Скористатися ботом можна натиснувши на кнопку «Підтримка жестовою мовою» в розділі контактів на сайті MEGOGO, або відсканувавши QR-код в додатку на Smart-TV, який переведе у відповідний розділ.

Організатори конкурсу оголосили переможців під час церемонії нагородження, з усім списком переможців можна ознайомитись на сайті премії.