Уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2024 рік до другого читання

2 листопада 2023 року Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» до другого читання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«Міністерство фінансів спільно з іншими міністерствами та відомствами підготувало проект державного бюджету на 2024 рік до другого читання за результатами опрацювання висновків та пропозицій ВРУ. Принципи та пріоритети, які визначені в проекті бюджету, поданому Урядом на розгляд Парламенту в І читанні – збережені і до ІІ читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно і напруженими. Продовжуємо активно працювати для залучення необхідного зовнішнього фінансування», – повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко.

У проекті бюджету до другого читання потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд дол. США.

Цей обсяг вдалося зменшити з 42,9 млрд дол. США, зокрема, завдяки збільшенню планових доходів в результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень.

Було уточнено очікувані макроекономічні показники на 2023 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2024 рік. Зокрема: