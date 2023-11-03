30 років потому: KOLABA і Павло Зібров переспівали хіт «Хрещатик» і зняли кліп, їдучи в кабріолеті по Києву  

Проект KOLABA продовжує давати нове життя українським шлягерам. Услід за недавніми успішними колабораціями з Іво Бобулом («А липи цвітуть») та Оксаною Білозір («Горобина ніч») по-новому зазвучав легендарний хіт Павла Зіброва «Хрещатик». Прем’єра – уже на всіх стрімінгових платформах та в радіоефірах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

Українську столицю народний артист України Павло Зібров оспівав у далекому 1994-му. Створена на слова Юрія Рибчинського композиція одразу полюбилася киянам і досі вважається однією із найкращих пісень про Київ.

Минає три десятиліття – і молодий музичний проект KOLABA у співпраці з Павлом Зібровим дають нове дихання «Хрещатику». Як і в кліпі, знятому у 1994-му, у новому відео співаки колесять українською столицею на кабріолеті.