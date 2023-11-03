Привітання з Днем залізничника 2023: вірші та картинки

Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято.
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День залізничника сьогодні,
Вітаю, любі друзі, вас.
Нехай життя везе в вагоні,
Що має лиш найвищий клас.
Бажаю радості в роботі,
Щоб зарплатня була на п’ять.
Лиш вірних друзів на дорозі,
Цікавих по життю занять.
Здоров’я хай міцніє ваше,
Збуваються бажання всі.
Щастить нехай вам неймовірно
І в особистому житті.
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Вітаємо, залізничники,
З вашим святом, що настало.
Вам душевної рівноваги
Ми бажаємо, і безліч сил!
Щоб життя, як дорога тяглося,
З поворотами до без кінця,
Щоб були в ній щастя та радості,
Щоб любов’ю горіли серця!
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Прийміть наші вітання з Днем залізничника! Запорука успішного розвитку галузі- в умілому господарюванні,чіткій організації роботи,професіоналізмі та відповідальності залізничників.І саме в цьому полягає гарантія довіри до залізниці, яка є одним з найпопулярніших і найдоступніших видів транспорту,надійним і авторитетним перевізником. У цей святковий день бажаємо всім вам прихильної долі, вагомих здобутків, міцного здоров’я, миру та злагоди в родинах, невичерпної енергії, професійної удачі.
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Сердечно вітаю з професійним святом — Днем залізничника!
Хай Ваша надважлива робота приносить Вам моральне і матеріальне задоволення, хай все в ній ладиться і йде на користь нашій великій державі. Добра Вам, здоров’я, сімейного благополуччя та щастя.
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Від щирого серця вітаємо з днем залізничника і бажаємо, щоб життя було, як захоплива довга дорога з прекрасним видом з вікна, в хорошій компанії та в доброму здоров’ї! Нехай все у вас виходить!
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Рейки, шпали і вагони,
У містах у всіх перони,
Поїзд завжди кудись мчить,
Коліщатами дзвенить.
Провідник завжди в вагоні,
Проводжає на пероні,
Люд, що вийшов зустрічать,
А когось і проводжать.
Вірні друзі залізниці,
Летите немов би птиці,
І розвозите людей,
І у Лондон, і в Бомбей.
Ми вас хочем привітати,
З професійним вашим святом.
Хай миная вас журба,
Зичем радості й добра.
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Привітання з Днем залізничника 2022 – 4 листопада
Хай дороги будуть рівні,
Потяг в далечінь несе.
Хай очі ваші чарівні
Зустрічають усіх, кого транспорт везе.
Хай удача завжди знаходить,
Інтуіція вас не підводить.
Хай кохана половинка жде вдома,
Й ніколи не підкрадається втома.
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Залізна дорога долі єднає,
Важлива дорога мільйонів людей.
З днем залізничника щиро вітаємо,
Успіхів, радощів, сонячних днів!
Будьте усміхнені, впевнені будьте,
Захисту вам вищих сил та добра.
Справжніх достатків в роботі здобудьте,
В сім’ях — любові, терпіння, тепла!
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Привітання з Днем залізничника в прозі для колеег, друзів і рідних. Вітаю з Днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і здійснення заповітних бажань. Нехай ті вагони, які відходять від вашої станції, забирають із собою всі біди і печалі! Відповідальності вам, адже ваша справа – надзвичайно важлива і потрібна! Нехай у вас все буде добре!
***
У Львові, Харкові, в Одесі,
Та куди не кинеш оком, – скрізь
Залізничник вічно на колесах,
Він і спить, і їсть під спів коліс.
Так ї їздять- ночі й дні за днями.
Та хоч зараз, тут, де сидимо,
На землі, як інші громадяни,
Вип’ємо і добре поїмо!
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Вітаю з днем залізничника і від душі бажаю веселою життя з залізним правилом: залишатися завжди щасливою людиною, по якій би дорозі не доводилося йти. Бажаю, щоб всі шляхи вели до успіху, щоб у твоєму потязі завжди були склади любові, натхнення й удачі.
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Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров’я та любов свою знайти.
***
Тягнуться удаль вагони,
Миготять навкруг перони,
З багажем людей багато,
Хтось біжить місця шукати.
Залізничники завжди
Без перерви й вихідних
Дбають про комфорт, безпеку,
Хоч робота ця нелегка.
Тож нехай для вас лише
Життя зелене світло шле,
Хороший день, погоду ясну.
І буде все завжди прекрасно.
***
У День залізничника бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи і стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров’я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя і всього найкращого!
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З Днем працівника залізної дороги,
Хай будуть від життя одні лиш перемоги,
Хай завжди все збувається
Усе, що забажається!
Добра, турботи, ласки,
Життя, неначе в казці!
***