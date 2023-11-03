Привітання з Днем залізничника 2023: вірші та картинки

Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято.

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День залізничника сьогодні,

Вітаю, любі друзі, вас.

Нехай життя везе в вагоні,

Що має лиш найвищий клас.

Бажаю радості в роботі,

Щоб зарплатня була на п’ять.

Лиш вірних друзів на дорозі,

Цікавих по життю занять.

Здоров’я хай міцніє ваше,

Збуваються бажання всі.

Щастить нехай вам неймовірно

І в особистому житті.

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Вітаємо, залізничники,

З вашим святом, що настало.

Вам душевної рівноваги

Ми бажаємо, і безліч сил!

Щоб життя, як дорога тяглося,

З поворотами до без кінця,

Щоб були в ній щастя та радості,

Щоб любов’ю горіли серця!

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Прийміть наші вітання з Днем залізничника! Запорука успішного розвитку галузі- в умілому господарюванні,чіткій організації роботи,професіоналізмі та відповідальності залізничників.І саме в цьому полягає гарантія довіри до залізниці, яка є одним з найпопулярніших і найдоступніших видів транспорту,надійним і авторитетним перевізником. У цей святковий день бажаємо всім вам прихильної долі, вагомих здобутків, міцного здоров’я, миру та злагоди в родинах, невичерпної енергії, професійної удачі.

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Сердечно вітаю з професійним святом — Днем залізничника!

Хай Ваша надважлива робота приносить Вам моральне і матеріальне задоволення, хай все в ній ладиться і йде на користь нашій великій державі. Добра Вам, здоров’я, сімейного благополуччя та щастя.

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Від щирого серця вітаємо з днем залізничника і бажаємо, щоб життя було, як захоплива довга дорога з прекрасним видом з вікна, в хорошій компанії та в доброму здоров’ї! Нехай все у вас виходить!

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Рейки, шпали і вагони,

У містах у всіх перони,

Поїзд завжди кудись мчить,

Коліщатами дзвенить.

Провідник завжди в вагоні,

Проводжає на пероні,

Люд, що вийшов зустрічать,

А когось і проводжать.

Вірні друзі залізниці,

Летите немов би птиці,

І розвозите людей,

І у Лондон, і в Бомбей.

Ми вас хочем привітати,

З професійним вашим святом.

Хай миная вас журба,

Зичем радості й добра.

***

Привітання з Днем залізничника 2022 – 4 листопада

Хай дороги будуть рівні,

Потяг в далечінь несе.

Хай очі ваші чарівні

Зустрічають усіх, кого транспорт везе.

Хай удача завжди знаходить,

Інтуіція вас не підводить.

Хай кохана половинка жде вдома,

Й ніколи не підкрадається втома.

***

Залізна дорога долі єднає,

Важлива дорога мільйонів людей.

З днем залізничника щиро вітаємо,

Успіхів, радощів, сонячних днів!

Будьте усміхнені, впевнені будьте,

Захисту вам вищих сил та добра.

Справжніх достатків в роботі здобудьте,

В сім’ях — любові, терпіння, тепла!

***

Привітання з Днем залізничника в прозі для колеег, друзів і рідних. Вітаю з Днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і здійснення заповітних бажань. Нехай ті вагони, які відходять від вашої станції, забирають із собою всі біди і печалі! Відповідальності вам, адже ваша справа – надзвичайно важлива і потрібна! Нехай у вас все буде добре!

***

У Львові, Харкові, в Одесі,

Та куди не кинеш оком, – скрізь

Залізничник вічно на колесах,

Він і спить, і їсть під спів коліс.

Так ї їздять- ночі й дні за днями.

Та хоч зараз, тут, де сидимо,

На землі, як інші громадяни,

Вип’ємо і добре поїмо!

***

Вітаю з днем залізничника і від душі бажаю веселою життя з залізним правилом: залишатися завжди щасливою людиною, по якій би дорозі не доводилося йти. Бажаю, щоб всі шляхи вели до успіху, щоб у твоєму потязі завжди були склади любові, натхнення й удачі.

***

Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров’я та любов свою знайти.

***

Тягнуться удаль вагони,

Миготять навкруг перони,

З багажем людей багато,

Хтось біжить місця шукати.

Залізничники завжди

Без перерви й вихідних

Дбають про комфорт, безпеку,

Хоч робота ця нелегка.

Тож нехай для вас лише

Життя зелене світло шле,

Хороший день, погоду ясну.

І буде все завжди прекрасно.

***

У День залізничника бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи і стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров’я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя і всього найкращого!

***

З Днем працівника залізної дороги,

Хай будуть від життя одні лиш перемоги,

Хай завжди все збувається

Усе, що забажається!

Добра, турботи, ласки,

Життя, неначе в казці!

***