Нідерланди готують новий пакет допомоги на €500 мільйонів 

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну заявила, що її країна готує новий пакет військової допомоги на €500 мільйонів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

“Українцям потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги”, – заявила Оллонгрен.

Вона зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн. З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн – на боєприпаси для танків.