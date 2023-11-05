Умєров підтвердив загибель бійців 128-ї бригади на Запоріжжі

Міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook увечері 4 листопада висловив співчуття родинам загиблих 128-ї бригади, по яких Росія влучила вранці 3 листопада, коли тих зібрали, аби нагородити на честь Дня артилерії: “Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригад.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії”.

Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя о 10 ранку 3 листопада, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих.

Ані влада, ані військові не повідомляли про цю подію.

Але в соціальних мережах військовослужбовці ЗСУ описали безвідповідальність командування 128 ОГШБр, яке організувало цей публічний захід за участі військових та цивільних.

Стратком пізніше написав про цю подію.

За даними військових, росіяни влучили ракетою “Іскандер-М” по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.