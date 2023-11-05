Через війну в Україні вже загинуло 510 дітей

Більше ніж 1653 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Станом на ранок 5 листопада цього року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 510 дітей загинули та понад 1143 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

В ОГПУ зазначили, що ці цифри — неостаточні й що триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 492, Харківській — 304, Херсонській — 132, Київській — 129, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 96, Чернігівській — 72, Луганській — 67”, — йдеться у повідомленні.

В офісі генпрокурора додали, що 4 листопада внаслідок обстрілу з боку армії РФ Миргородського району Полтавської області постраждали двоє 7-річних дітей.