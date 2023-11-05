В Україні запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин, який стане основою для створення цифрових ветеринарних паспортів

Уряд ухвалив постанову про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак та котів. У ньому міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника чи утримувача. Створення Реєстру дасть змогу зменшити кількість безпритульних тварин, а також наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Під час брифінгу, на якому розповіли про запуск проекту, представники Мінагрополітики, Мінцифри та Держпродспоживслужби підкреслили важливість якісних даних про домашніх тварин і розказали, як працюватиме Реєстр.

«Реалізація Єдиної державної системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин — запит, з яким до Мінагрополітики постійно звертаються зоозахисні організації та ветеринарні асоціації. Ця потреба існувала давно, а повномасштабне вторгнення рф зробило її нагальною. Важливо, що реєстрація тварин буде безоплатною та добровільною», — наголосив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин дасть змогу фіксувати проведення планових вакцинацій, щоб розуміти загальну картину й ухвалювати ефективні управлінські рішення.

Окрім цього, Реєстр передбачає інформування про загублених та знайдених тварин. Так, якщо ви загубили улюбленця, зможете про це повідомити. А коли тварину знайдуть, ви отримаєте сповіщення й зможете повернути тварину додому. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин у країні.

«Впровадження Єдиного державного реєстру домашніх тварин — це позитивний меседж для країни, яка інтегрується до європейської системи. Ідентифікація домашніх котів та собак — це вимога законодавства Європейського Союзу. На сьогодні в країнах ЄС на національному рівні немає Єдиного реєстру тварин. Тому Україна фактично стане флагманом у цьому напрямі. І я впевнена, що на прикладі нашої країни ми зможемо показати, наскільки швидко, зручно й комфортно не тільки вести облік, а й забезпечити можливість зручного переміщення, а також мати цифрові аналоги ідентифікаційних документів», — підкреслила заступник Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко.

Після наповнення Реєстру та повноцінного запуску дані, які в ньому міститимуться, стануть основою для запуску цифрового ветеринарного паспорта в Дії. Це дасть змогу зберігати важливу інформацію про домашнього улюбленця в смартфоні замість паперових документів.

«Коли в родині народжується дитина, ні в кого не виникає сумнівів, що її треба зареєструвати, оформити документи, зробити потрібні щеплення. З домашніми улюбленцями має відбуватися те ж саме, і зараз ми створюємо підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснювали ветеринарний огляд тварин, зокрема, регулярно вакцинували їх від сказу», — зазначив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

Реєстрація тварин безоплатна й відбуватиметься добровільно. Для цього не потрібно спеціально кудись іти. Зареєструвати тварину можна під час планового огляду як у державній, так і в приватній ветеринарній клініці вже після повноцінного запуску Реєстру.

Розробка Реєстру наразі триває. Після завершення технічної частини й тестування ветеринарами оголосимо про повноцінний запуск проекту.

Проект створено з ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і здійснюється за участі Міністерства цифрової трансформації України.