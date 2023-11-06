ТЦ Gorodok Gallery оголошує OPEN CALL для художників

ТЦ Gorodok Gallery запрошує українських художників взяти участь у творчому конкурсі на створення арт-об’єкту. Переможець отримає персональну виставку своїх робіт в галереї ArtHUB у ТЦ Gorodok Gallery протягом місяця.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

ТЦ Gorodok Gallery оголошує старт OPEN CALL проєкту “Фортепіано як арт-об’єкт”. “Український простір Інтеліґенції” на Подолі на початку війни передав ТЦ своє фортепіано «Україна» і разом з ним натхнення створити з нього унікальний арт-об’єкт. Арт-кураторка проєкту – відома галеристка Ліка Співаковська. Прийом заявок триватиме з 6 по 30 листопада 2023.

Формат конкурсу:

1) розробити ідею перетворення піаніно в витвір мистецтва;

2) втілити її.

Арт-об’єкт стане постійною складовою експозиції галереї ArtHUB у ТЦ Gorodok Gallery.

Взяти участь у конкурсі і спробувати свої творчі сили запрошуються всі бажаючі українські художники, від початківців до визнаних класиків. У кожного є шанс створити унікальний арт-об’єкт, який побачать тисячі людей.

Всі конкурсанти стануть учасниками виставки проєктів в галереї ArtHUB. Біля кожного проєкту буде розміщено CV автора з посиланням на сайт та соцмережі. Всі проєкти отримають промо через зовнішню рекламу на led-екранах ТЦ Gorodok Gallery та в його соцмережах, публікації у ЗМІ.

Переможець отримає ексклюзивну можливість використати галерею ArtHUB у Gorodok Gallery для проведення власної виставки з 1 по 31 січня 2024. Протягом трьох місяців поруч із фортепіано буде розміщено CV автора із посиланням на його сайт та соцмережі. ТЦ Gorodok Gallery задіє потужне PR просування проєкту та переможця.

Мета конкурсу – перетворити піаніно в арт-об’єкт, що отримає нові власні сенси та безкінечну додану вартість.

Щоб взяти участь в конкурсі і підготувати заявку художнику потрібно: