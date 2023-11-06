Урочиста церемонія закладення фундаменту казино Rivers Casino Portsmouth відбудеться у грудні

Мер міста Портсмут, штат Вірджинія, підтвердив проведення урочистої церемонії закладення фундаменту казино Rivers Casino Portsmouth, що відбудеться у вівторок. Більш детальної інформації про те, що включатиме церемонія, мер не надав, але відомо, що казино буде побудовано на 57 акрах землі.

Rush Street Gaming інвестувала 300 мільйонів доларів у Rivers Casino Portsmouth

Про нове казино в Портсмуті відомо ще одна обставина: компанія Rush Street Gaming, яка показала гідні результати у 3 кварталі 2023 року, виділила 300 мільйонів доларів на будівництво казино Rivers. Воно буде розташоване на південь від шосе I-264 між бульваром Перемоги та вулицею МакКлін, повідомляє віп казино.

Це приблизно за три милі на південний захід від центру міста Портсмут. Курорт примикатиме до кампуса Tidewater Community College Portsmouth.

Портсмут був одним із чотирьох міст Вірджинії, які схвалили будівництво одного казино на місцевому референдумі під час президентських виборів минулого року. Зараз казино будуються у Брістолі, Норфолку та Денвіллі. Оскільки 67% виборців відповіли “Так” на референдум, його було легко прийнято.

П’ятим і єдиним містом, що залишилося, яке мало право запитати у своїх жителів, чи варто дозволити азартні ігри в казино, був Річмонд. Незважаючи на те, що запропонували будівництво казино вартістю 565 мільйонів доларів, виборці столиці Вірджинії відхилили його на початку цього місяця. Проект компаній Urban One та Peninsula Pacific Entertainment був відхилений, оскільки 51% виборців висловилися проти.

Планування ділянки почалося влітку

Незважаючи на те, що наступного місяця на Раш-стріт та Портсмуті відбудеться урочиста церемонія закладки фундаменту під будівництво казино, планування ділянки почалося на початку серпня. Щодня на ділянці були бригади, які розчищали рослинність та інші перешкоди для закладення фундаменту.

У бесіді з 13 News Now Джастін Баллард з будівельної компанії S.B. Ballard заявив, що цей процес фактично “створює основу”. S.B. Ballard – один з основних підрядників, найнятих Rush Street.

Ще в січні Лотерея штату Вірджинія підписала план “Ріверс Портсмут”. Лотерея відповідає за нагляд за будівництвом, ліцензуванням та майбутніми операціями, пов’язаними з азартними іграми у чотирьох наземних комерційних казино штату.

Раш Стріт найме понад 1000 штатних працівників

Після завершення проекту Rush Street має намір найняти 1300 співробітників на повний робочий день. Крім того, компанія стверджує, що для будівництва казино потрібно близько 1400 робітників. Очікується, що після завершення будівництва “Ріверс” щороку приноситиме 16 мільйонів доларів у вигляді податкових надходжень. Крім того, прогнозується, що воно щорічно приноситиме в економіку Хемптона і Портсмута до 200 мільйонів доларів.

Той факт, що Річмонд відмовився від казино, є гарним результатом для Rivers Portsmouth та проекту казино в Норфолку. Місцева влада Норфолка об’єдналася з Джоном Ярброу, мільярдером і ветераном гральної індустрії та індіанським племенем Памунки для будівництва казино-курорту вартістю 500 мільйонів доларів.

Він буде розташований поруч із бейсбольним стадіоном малої ліги міста Harbor Park на річці Елізабет. HeadWaters Resort & Casino у Норфолку та Rivers Casino у Портсмуті повною мірою скористаються нинішньою ситуацією у Річмонді та матимуть вигоду з того, що у Річмонді немає жодного казино. Ці два міста розташовані за 70 миль на північний схід від Річмонда.

Боб Макнаб, професор економіки Університету Олд Домініон, заявив, що запропоноване Річмондом казино перекрило б рух із Північної Вірджинії та самого Річмонда, оскільки вони віддали б перевагу казино міста казино в Норфолку та Портсмуті.