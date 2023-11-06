Уровень проблемных азартных игр в Великобритании остается низким, показало новое исследование

Новые данные свидетельствуют о том, что Великобритания и Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC), возможно, выделяют слишком много ресурсов на решение проблемных азартных игр. Последние данные игорного регулятора показывают, что уровень проблемных азартных игр в Великобритании остается на уровне около 0,2%.

В зависимости от источника исследования, уровень проблемных азартных игр среди взрослого населения Великобритании в течение последних 12 месяцев постоянно находился на уровне 0,2-0,3%. Последнее исследование UKGC, как отметил в своем отчете на этой неделе Совет по беттингу и азартным играм (Betting and Gaming Council, BGC), фиксирует этот показатель на уровне 0,2%. Кстати, в качестве поощрения для геймеров действуют бездепозитные промокоды казино украина.

Предыдущие исследования, проведенные UKGC и другими организациями, показали, что за последние несколько лет уровень проблемных игр среди взрослого населения Великобритании снизился. Если 18 месяцев назад этот показатель составлял около 0,4%, то с тех пор он стабильно держится на нынешнем уровне.

UKGC утверждает, что этот показатель остается низким не благодаря инициативам операторов, а благодаря их усилиям по еще большему регулированию рынка.

Доходы от азартных игр падают вместе с инфляцией

В своем отчете BGC добавляет, что около 22,5 млн. человек в Великобритании – почти половина – ежемесячно делают те или иные ставки. Это включает в себя покупку лотерейного билета, игру в казино, ставки на спортивные события и т.д. Эта цифра свидетельствует о незначительном росте активности по сравнению с предыдущими исследованиями.

В стране также начали происходить изменения, связанные с инфляцией и восприятием правительства потребителями. Недавно UKGC сообщила, что доходы от азартных игр снизились на 8%, несмотря на увеличение количества сделанных ставок на 17% и рост числа зарегистрированных счетов на три миллиона.

Игорный бизнес обеспечивает около 111 тыс. рабочих мест и приносит экономике страны 7,1 млрд. фунтов стерлингов (8,57 млрд. долл. США).