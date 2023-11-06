Дмитро Левченко, Віктор Брагінський, Артур Палатний та Денис Комарницький корумпували КП “Київпастранс” та КП “Київський метрополітен” та зрадили Зеленського

Як корупціонери Дмитро Левченко, Віктор Брагінський, Артур Палатний та Денис Комарницький живляться за рахунок киян та плюють на президента Зеленського. Останнім часом імена директорів КП “Київпастранс” Дмитра Левченка та КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського все частіше спливають у матеріалах журналістських розслідувань стосовно корупції в столичній владі.

І неодмінно поруч спливають інші прізвища. А саме – Артура Палатного, голови партії УДАР мера Віталія Кличка, а за сумісництвом – його кума і, як пишуть ЗМІ, “гаманця. А також – Дениса Комарницького, якого журналісти називають другом міського голови та головним “схемником” Києва, пише виданнія ua.news.

Нам вдалося встановити нові докази зв’язків і навіть “підзвітності” Левченка та Брагінського перед Комарницьким та Палатним. А також встановити нові факти розкішного життя столичних чиновників на вочевидь нетрудові доходи.

Власне, головне свідчення щодо цих мафіозних зв’язків – те, що і Віктор Брагінський, і Дмитро Левченко регулярно ходять до бізнес-центру IQ, де знаходяться офіси й Дениса Комарницького, й Артура Палатного.

Є фото, як до парковки цього БЦ заїжджає машина очільника Метрополітена, і як сам він заходить до приміщення. З наплічником, в якому – ймовірно – заносить частину “корупційної ренти”, яка належить його “патронам”.

Директора “Київпастранса” також неодноразово фіксували в цій будівлі, куди він ходить “на уклін” до “босів”.

А також Левченка було помічено в компанії Палатного, з яким вони досить довго спілкувалися віч-на-віч.

Про розкішний автопарк Дмитра Левченка та його швидкісний човен і нерухомість у елітних котежних містечках під Києвом вже писали – але нам вдалося знайти ще одну машину, якою він послуговується, – MERCEDES-BENZ G 63 AMG 2021 року. Записаний він, як і більшість інших автівок чиновника, на власника автосалону Prestige avto – Олега Кошового.

Така машина коштує близько 250 тис. доларів – звісно, вона придбана не за зарплату чиновника, а за корупційні кошти, які, як повідомлялося раніше, приносить заступник директора “Київпастрансу” Павло Кирилюк.

Також відомо про те, що дружина і теща Левченка є власницями ВІП-клініки AirDoc – з дорогим ремонтом і обладнанням. Саме через неї голова КП та його тесть, старий УДАРівець і соратник Кличка Роман Романюк відмивають награбовані мільйони.

А Романюк, який до того ж є “рішалою” кличковців з правоохоронцями, ще й відмазує Левченка, а заодно й Кирилюка, від кримінальних справ.

До речі, як і автівки, свою нерухомість чиновник також оформлює на підставних осіб. А саме – на дуже довіреного Юрія Красія. Який, як писали ЗМІ, також слугує Левченку з Кирилюком кур’єром для передачі “чорного налу”.

Є й ще одна людина, яка носить гроші від Кирилюка до Левченка – Тимофій Котлинський.

Нам стало відомо про ще одного персонажа, який причетний до корупційних схем на столичному транспорті – Віталія Тупчія. Він на своєму Лексусі під’їжджав до БЦ IQ, звідки вийшов Левченко і передав йому пакунок – чи то від Палатного, чи то від Комарницького.

До речі, а тіньовий офіс самого Левченка, як відомо багатьом “причетним”, знаходиться у БЦ “Парус”.

Що стосується Віктора Брагінського – в нього все плюс-мінус так само. Вже неодноразово писали і про його пристрасть до різноманітних автомобілів, і про любов до катання на водному мотоциклі, причому, в робочий час. Постійно неформально зустрічається з підрядниками, різноманітними “рішалами” та силовиками.

Також і Брагінський, і Левченко регулярно “катаються” за кордон вже під час повномасштабної війни. І це питання до СБУ, що там роблять і з ким зустрічаються керівники стратегічних підприємств.

А от щодо їхньої корумпованості та оборудок з викачування бюджетних коштів – це вже питання до НАБУ. Яке, мабуть, єдине з силових структур не має “зв’язкових” з Романюком, і від якого корупціонерів столиці ніхто не відмаже.

Всі ці хороми, автомобілі, човни – це вкрадені у киян гроші. Це відсутність нормального наземного транспорту, жодної нової станції метро за 9,5 років мерства Кличка. І розібратися з цим – справа Національного антикорупційного бюро.

Бо, хоч ЗМІ й викривають цих корупціонерів – вони після кожного такого матеріалу просто сміються, впевнені, що їм нічого не буде.

Так, Павлом Кирилюком НАБУ вже зацікавилося, проте справа поки що просувається вкрай повільно. А його ім’я – вже просто синонім корупції в Києві, і він – досі на посаді. А поки такі як Кирилюк, Левченко, Брагінський залишаються при “годівниці”, поки такі як Романюк їх покривають, поки такі, як Комарницький і Палатний на цьому заробляють, а Кличко все це дозволяє – доти у столиці немає шансів на нормальний розвиток.

Тож закликаємо НАБУ рішуче зайнятися справами по київському транспорту та й загалом – по столичним справам. І розпочати варто з візиту до бізнес-центру IQ, бо саме там, у офісах Дениса Комарницького і Артура Палатного, вирішується доля бюджетних мільярдів. І тільки на НАБУ вся надія, бо інші органи, на жаль, дискредитували себе міцними зв’язками та теплими стосунками з київськими топ-чиновниками та тіньовими “рішалами”.

Місто має очиститися від корупції, її провідники мають бути покарані! А награбовані ними статки – передані на потреби ЗСУ, бо це сьогодні – найважливіше.