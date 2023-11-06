Вступ України до ЄС геостратегічний інтерес – Фон дер Ляєн

Інтеграція України до Європейського Союзу є оптимальним методом забезпечення її безпеки, стабільності та довгострокового економічного процвітання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Сам процес розширення блоку також відповідає геостратегічним інтересам ЄС. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі під час виступу перед послами ЄС.

“Просто подумайте про це. Щоб відновити Україну – Європа є відповіддю. Для того, щоб ще більше зміцнити українську демократію, – Європа є відповіддю. Для захисту України від майбутнього втручання – Європа є відповіддю”, – заявила президентка Єврокомісії.

“У світі, де розмір і вага мають значення, чітко зрозуміло, що у геостратегічних інтересах Європи – завершити створення нашого Європейського Союзу. З населенням більше 500 мільйонів людей, які живуть у вільному, демократичному, заможному Європейському Союзі. Лише подумайте про це”, – сказала фон дер Ляєн.

“Історія кличе нас знову, тож це нашому поколінню відповідати на цей заклик”, – заявила європосадовець.