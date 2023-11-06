ВПО можуть придбати житло за програмою пільгового іпотечного кредитування єОселя

З жовтня 2022 року цією програмою скористалися вже понад 4 тисячі українських родин, а загальна сума виданих іпотек перевищила 6 мільярдів гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

3 1 серпня 2023 року на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням можуть претендувати, в тому числі, внутрішньо переміщені особи.

Станом на 23 жовтня правом на отримання доступного іпотечного кредиту на житло скористалися 19 сімей з-поміж ВПО. Кількість заявок від переселенців поступово зростає.

Відповідно до умов Програми ВПО мають змогу придбати житло на вигідних умовах. А саме на строк до 20 років під фіксовану відсоткову ставку 7% річних у гривні на весь період кредиту.

Предметом іпотеки за Програмою можуть бути майнові права на:

– житло, що будується в акредитованих уповноваженими субʼєктами (банками) обʼєктах;

– зареєстроване відповідно до законодавства житло, розташоване у багатоквартирних будинках, прийнятих в експлуатацію не раніше ніж за 3 роки до дати укладення кредитного договору.

Докладніше з умовами Програми можна ознайомитися за посиланням.