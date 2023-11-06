У Мінфіні розраховують на запуск Ukraine Facility у найближчі місяці

Міністерство фінансів очікує, що в найближчі місяці запрацює програма Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Підтримка України є в інтересах Заходу, щоб захистити всі інші країни від поширення російської імперіалістичної хвороби. Якщо Україна не вистоїть, росія може напасти на інші країни. Вдячний Європейській комісії за пропозицію започаткувати Ukraine Facility на 2024 – 2027 роки на суму 50 млрд євро. Ми очікуємо, що у найближчі місяці цей механізм буде запущено”, – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Він нагадав, що частка військових видатків становить понад 50% загального бюджету і близько 21% від ВВП на 2024 рік. Наші фінансові потреби у зовнішній допомозі у 2024 році становлять 41 млрд дол.

Програма Ukraine Facility розрахована на 50 млрд євро, які Україна отримає впродовж 2024 – 2027 років. Кошти будуть спрямовані в державний і приватний сектори економіки та на фінансування бюджетних витрат.