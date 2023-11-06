Японія допоможе відновлювати дві громади у Харківській області

У Міністерстві відновлення назвали громади-переможці, що отримають консультації з розробки планів відновлення. Серед переможців є дві громади з Харківської області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у Міністерстві відновлення.

“За результатами конкурсу для участі в проєкті було відібрано Білоцерківську, Богодухівську, Валківську, Вижницьку, Куяльницьку, Нововолинську, Охтирську, Прилуцьку, Хмелівську та Чернеччинську територіальні громади серед понад 100 учасників”, – зазначає міністерство.

За підтримки UNDP в Україні та за фінансування уряду Японії громади отримають фахові консультації з розробки планів відновлення, проведення оцінки корупційних ризиків, посилення спроможності місцевої влади реагувати на кризи та багато інших видів підтримки.

“Це стало можливо завдяки своєчасній та важливій підтримці з боку наших міжнародних партнерів. Дякую UNDP в Україні та уряду Японії за підтримку”, – прокоментував віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Громади відбирали за переліком чітких критеріїв, аби визначити ступінь негативного впливу війни на демографічну та економічну ситуацію (рівень відтоку населення та кількість ВПО) та масштаб руйнування критичної інфраструктури.

До участі в конкурсі доускали тільки ті громади, що знаходяться не ближче ніж за 30 кілометрів від зони активних бойових дій.