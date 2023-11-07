«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» и прошел в следующий раунд Кубка Лиги

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне оставляет о себе весьма противоречивое впечатление. Команда Тен Хага способна показывать искрометный и интересный футбол в одном поединке и скучно безапелляционно проиграть в следующем. Нестабильность – это про нынешний «МЮ». Поделимся своими соображениями в этом материале относительно текущего положения дел манчестерского гранда и порассуждаем о перспективах команды. Также на нашем сайте вы можете посмотреть, как выглядит таблица Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге.

Проход в Кубке Лиги

До матча с «Кристал Пэлас» в 1/16 финала Кубка Лиги у «МЮ» дела шли крайне плохо. Команда в чемпионате потерпела два поражения подряд – от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» с аналогичным счетом. Далее к этим неудачам добавилось и поражение от «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионом со счетом 3:4. Впереди по календарю у «МЮ» было три проходных матча – с «Бернли» в АПЛ, а также две встречи подряд с «Кристал Пэлас»: в Кубке Лиги и Премьер-лиге. И у «Бернли» выиграть наконец удалось – скромно, 1:0, но это победа.

Игра с «Кристал Пэлас» в Кубке Лиги показала, что у «МЮ» не все так плохо. Да, череда травм очень сильно навредила команде и оставила свой отпечаток на качестве игры. Но состав был довольно конкурентоспособен:

Основная линия обороны Далот-Варан-Магуайр-Амрабат (последний, конечно, не по позиции, но проявил себя здорово);

В средней линии вышли Каземиро и Маунтж

А вот в атаке компанию Марсьялю составили Меджбри, Гарначо и Пеллистри. Хотя на скамье запасных были и Фернандеш, и Рэшфорд, и Хойлунд.

Такой раскомбинированный, но интересный состав не помешал «Манчестеру» в середине первого тайма добыть результат – голы Гарначо и Каземиро конвертировались в удобный победный счет. Точку поставил гол Марсьяля в дебюте второй половины игры. И дальше «МЮ» качественно сыграл на удержание счета и смог добыть нужную и важную победу. Благодаря этому, «МЮ» вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет с «Ньюкаслом».

Ситуация в АПЛ

Как бы здорово не завершился прошлый кубковый матч, в Премьер-лиге перспективы печальны. Сейчас «МЮ» на 10-м месте с 9 очками. Примечательно, что в 7-м туре «МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:1 на своем поле, и именно эту команду манкунианцы пропустили вперед себя на 9-ю строчку. До лидирующего «Сити» 9 очков. Это не слишком большая разница, но за 7 сыгранных матчей довольно серьезный разрыв.

И календарь в АПЛ дальше у «МЮ» не подарок:

«Брентфорд» (дома);

«Шеффилд Юнайтед» (выезд);

«Манчестер Сити» (дома);

«Фулхэм» (выезд).

И между этими играми будут лигочемпионские матчи (с «Копенгагеном»), а также игра против «Ньюкасла» в том самом Кубке лиги. Смотрится угрожающе. При этом декабрь будет крайне сложным месяцем – завершение группового этапа ЛЧ, игры в АПЛ против сложных соперников, среди которых «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в Boxing Day. Напомним, что вы можете делать ставки онлайн на эти и другие матчи. Зарегистрируйтесь на сайте БК по телефону или через ПК, пополните счет и получите бонус на депозит. Ставьте реальные деньги на выгодные события, скачав приложение на Андроид или iOS и будьте в тренде!

Прогноз на сезон

Исходя из всего вышесказанного, прогнозы на результаты сезона для «МЮ» будут неутешительными. Очевидно, что травмы рано или поздно закончатся, состав пополнится игроками, но что делать с игрой? И с календарем, который манкунианцам вообще никак не благоволит? Если бы у «МЮ» вышел не такой слабый старт сезона, можно было бы считать, что за топ-4 команда могла побороться. Но за эту зону будут биться «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Проигрывает ли им на бумаге «Юнайтед»? Разумеется. Поэтому в АПЛ «МЮ» едва ли сможет занять место выше пятого.

В Лиге чемпионов перспективы туманны. Если из группы удастся выйти, то далее выше четвертьфинала зайти будет крайне сложно. Слишком сильны оппоненты в лице той же «Баварии», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Арсенала», «Реала», «Барселоны» и пр. четвертьфинал в такой ситуации – большая удача и потолок.

Кубок Англии еще не стартовал. В Кубке Лиги уже попался «Ньюкасл» на довольно ранней стадии. И что-то подсказывает, что именно за кубки «Юнайтед» стоит зацепиться. Чтобы сезон получился не таким уж и провальным. Время покажет.