Україна отримає перші німецькі САУ RCH 155 у 2024 році

Українська армія стане першим експлуатантом новітніх САУ Boxer RCH 155. Компанія KNDS планує передати перші машини вже у 2024 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Фокус.

Журналістам показали, як САУ RCH 155 веде стрільбу на полігоні Альтенграбов біля Магдебурга.

“Гармата заряджена. Чекайте зворотного відліку. Команда: пʼять, чотири, три, два, один. Постріл”, — звучить голос командира з рації керівника з відділу розвитку KNDS Аксель Шайбель.

Машина робить кілька пострілів й вкінці Шайбель розповідає про те, як відбуваються випробування. Команда розмістила тимчасовий табір із трейлерами сповненими датчиків та компʼютерів. В ході стрільби розробники змінюють кут гармати та силу порохових зарядів. Шайбель каже, що він вражений точністю RCH-155.

Вогонь вели на відстань 8 км і хоча перерва між двома пострілами складає 7 секунд, обидва снаряди уразили ціль в один момент. Цього досягли завдяки різному куту гармати та пороховому заряду.

За словами Акселя Шайбеля, нова САУ RCH 155 ще не надійшла в Україну, але вже знаходиться на стадії виробництва.

“Виробництво вже йде. Перший замовник — Україна”, — каже Шайбель додаючи, що перші артустановки мають надійти в Україну наприкінці 2024 року.

RCH-155 Boxer — це подальший розвиток бойової частини PzH 2000. У керівника розробки була ідея поставити модуль на колісну бойову частину. Концепція була створена ще понад 10 років тому, але тоді її не оцінили ні в Німеччині, ні в США.