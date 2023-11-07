Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України становить €322 млн

Внески від донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули понад 322 мільйони євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.

“Загальний обсяг зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 322 мільйони євро. З них на рахунок фонду фактично перераховано 192 мільйони євро від 15 донорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми – анонсовані внески, які очікуються на рахунку фонду найближчим часом”, – зазначає Міністерство енергетики.

Грантові внески до фонду зробили державні та приватні донори з Німеччини, Великої Британії, Швеції, Австрії, Ісландії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Угорщини, а також Європейська Комісія та Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA).

Згідно з повідомленням, за період з січня до початку жовтня 2023 року у межах роботи фонду було укладено понад 200 угод на закупівлю енергетичного обладнання.

“При Міненерго функціонує робоча група з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі, яка працює над обробленням запитів на необхідне енергетичне обладнання та паливо від компаній паливно-енергетичного комплексу. Враховуючи значний рівень пошкоджень устаткування, щораз більші потреби енергосектору для ремонту та відновлення, Робоча група вже схвалила запити на закупівлю обладнання і палива на суму в понад 310 мільйонів євро”, – повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.