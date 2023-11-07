Як і де іноземці дивляться українські вистави онлайн

Три роки тому чеський підприємець Мартін Хаєк зрозумів: він хоче частіше дивитися театральні вистави, але часу на походи до театру в нього обмаль. Тоді він знайшов бізнес-партнерів та створив стримінговий сервіс із відеозаписами вистав – Dramox.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

Одними із перших закордонних партнерів для чеської платформи стали українські театри. Наразі на платформі представлені театри з понад 15 країн світу, серед них 50 українських.

Деякі українські вистави мають англійські субтитри, певні жанри не потребують перекладу. Й позаяк платформою можна користуватися в будь-якій країні світу, український театр став доступним будь-кому у будь-який час. За кількістю переглядів найпопулярнішими українськими виставами на міжнародній платформі стали: