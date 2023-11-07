Україна та Франція посилили двосторонню співпрацю у сфері реформування державного управління

6 листопада 2023 року відбулася зустріч міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова із міністром трансформації державного сектору та державної служби Французької Республіки Станісласом Геріні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів України.

Під час цієї зустрічі були розглянуті можливості майбутньої співпраці, обмін досвідом найкращих практик та досягнуто угоди щодо посилення двостороннього співробітництва в галузі державного управління, державної трансформації та державної служби.

Таким чином було визначено загальну рамку, на якій ґрунтуватиметься двостороннє співробітництво з метою поглиблення обмінів між Україною та Французькою Республікою, враховуючи наявну співпрацю та європейську інтеграцію України.

«Реформи в сферах державного управління та управління людським капіталом є надважливими для розвитку інновацій, інклюзії та підвищення привабливості як державних структур, так і державної служби. Наша реформа державного управління зіткнулась із значними викликами: спочатку пандемією 2020 року, а потім у 2022 році – повномасштабним вторгненням росії. Але, не зважаючи на ці труднощі, ми продовжуємо розбудовувати професійну, доброчесну, політично нейтральну державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, діяльність якої спрямована на захист інтересів громадян. Як показала практика, державна служба спроможна допомогти країні виграти повномасштабну війну та швидко відновитися від її наслідків, створити сприятливе бізнес-середовище, вирішити післявоєнні соціально-економічні проблеми та привести нас до членства в ЄС, НАТО та ОЕСР. Віримо, що, завдяки нашій майбутній співпраці та обміну досвідом, ми зможемо реалізувати наші реформи у сфері державного управління якомога швидше та якісніше», – зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Окрім цього, у рамках двосторонньої співпраці України та Франції сторони домовились про поширення належних практик у сфері державної служби та управління, співпрацю у сфері реформування державного сектора та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників державного сектора з урахуванням поточних викликів, з якими стикаються державні адміністрації.

По закінченню заходу були підписані відповідні документи, які передбачають реалізацію співпраці через спільну діяльність та проекти. Від української сторони документи підписав Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Олег Войтович, а від французької – Міністр трансформації державного сектору та державної служби Французької Республіки Станіслас Геріні. Отже, були досягнені домовленості щодо:

– обміну документацією та відповідною інформацією;

– постійного обміну знаннями;

– спільних досліджень у сфері французької та української державної служби на відповідні теми;

– зустрічей експертів для прогнозування та обміну позиціями на європейському та міжнародному рівні;

– спільного навчання в рамках французьких і українських органів і шкіл державної служби;

– програми мобільності та обміну для відповідних посадових осіб.