Німеччина надала Україні €700 тис. на відновлення інтернет-інфраструктури у звільнених від окупації регіонах

Уряд Німеччини надав Україні грант в розмірі 700 тисяч євро, спрямований на відновлення інтернет-інфраструктури в деокупованих та прифронтових регіонах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

“Запускаємо з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business гранти для українських телеком-компаній. Мета – відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн”, – зазначив віцепрем’єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, загальний бюджет – 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

Згідно з умовами гранту кошти можна витратити на: обладнання та матеріали; оплату рахунків за електроенергію; орендну плату; виплати, необхідні для утримання мереж; зарплати працівників.

“Дякую уряду Німеччини, нашим європейським партнерам з програми міжнародної співпраці ReACT4UA/EU4Business, GIZ та BRDO за допомогу у відновленні української телеком-інфраструктури”, – додав Федоров.

Заявку можна подати до 30 листопада за посиланням.