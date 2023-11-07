Green Grey їде в тур Україною з розривною україномовною програмою

Легендарні Green Grey наприкінці листопада вирушають в тур Україною під назвою “Як ти, друже?”, де представлять як знайомі всім хіти, так і повністю нові пісні. Це стане першим туром гурту за час повномасштабної війни. Саме на цих концертах фани вперше наживо почують “Емігрант”, “Мазафака”, “Той день” і багато інших улюблених пісень українською та прем’єру нової пісні. Концерти гурту пройдуть у Львові, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Харкові.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба гурту.

Як і для всіх українців, для Green Grey день 24 лютого 2022 став переломним моментом і точкою неповернення. Багато речей були переосмислені і переоцінені. Дмитро Murik Муравицький взяв участь у багатьох волонтерських та музичних благодійних проєктах. Андрій Diezel Яценко спочатку пішов в ТРО, пізніше підписав контракт із батальйоном “Мрія” ЗСУ, а крім того – проводив благодійні аукціони та благодійні джем-сейшени на підтримку ЗСУ.

В творчості теж відбулась переоцінка. Гурт не виступав майже 1,5 роки. Але сьогодні Green Grey готовий познайомити своїх фанатів з повністю новою україномовною програмою на концертах туру “Як ти, друже?”. Для старих хітів були знайдені нові слова, нові пісні про нагальні питання готуються до прем’єри. Слухачі на концерті почують, що Green Grey зазвучав зовсім по-іншому.

Музиканти розповіли про свою позицію і чому вони вирішили повністю переформатувати свої знамениті пісні, і не залишати в тому вигляді, в якому вони стали відомими.

“24 лютого змінилося все у всіх. Ми багато чого переглянули зі своїх стійких позицій. За цей час у нас сформувалось безкомпромісне розуміння того, що співати російською зараз – це просто недоречно, – коротко пояснив свою позицію Дизель. “Хочу прояснити. Це не пов’язано з утисками. Ми – лібертаріанці, ми живемо у вільній країні і кайфуємо від цього. Але під час війни з росією я не розумію, як можна стояти на сцені і співати російською – ні під час концертів в Україні, ні під час гастролей наших артистів за кордоном”.

Мурік доповнює: “На початку війни ми з командою взагалі ставили під сумнів, що будемо давати концерти і зможемо співати у найближчому майбутньому, не знали, що далі буде з гуртом. Але потім я вирішив спробувати адаптувати українською одну нашу пісню. Вийшло непогано. Потім – другу, третю. Важливо: я не займаюсь перекладами. Я – не перекладач, я – автор. Деякі вважають, що я навіть поет. Можливо тому, несподівано для нас самих, Green Grey зазвучав абсолютно по-новому. І для нас це дуже важливо. Саме так ми висловлюємо свою позицію. Це – наш маніфест”.

“Ще для нас дуже важливе питання ідентифікації себе як українських музикантів. Раніше я не вважав це проблемою. Але це було помилкою. І зараз цей крок – виконання наших пісень – і старих, і нових українською – це спосіб для нас показати на якій ми стороні, чітко і незворотно“, – підкреслив Дизель. “Запрошую всіх – Львів, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Харків – прийти і затестити Green Gray українською! Приходьте і перевірте!”

“Green Gray українською – це розрив!, – доєднується до Дизеля Мурик, – Будуть і старі бойовики, і прем’єри нових пісень. Нещодавно ми записали нову пісню – дуже для нас важливу. Фани на концертах першими почують її наживо. Ми їдемо в цей тур, щоб нарешті побачитись та підтримати своїх! А ще – допомогти нашим військовим”.

Тур “Як ти, друже?” пройде в підтримку бійця ССО Станіслава Зорія, який втратив ногу обороняючи місто Бахмут та залишився єдиним, хто вижив зі своєї групи. Стасу 22 роки, він Чемпіон світу з кікбоксингу, який з повномасштабним вторгненням вирішив обороняти Батьківщину. Військовий був одним з тих, хто звільняв Ізюм та мужньо захищав Україну від ворога.

Сучасне біонічне протезування та реабілітація у США коштуватиме 30 000$. Ми відкриваємо збір коштів на протезування разом з благодійним фондом Revived Soldiers Ukraine, якій з 2015 року активно займається відновленням здоров’я українських Захисників зі складними випадками ампутацій кінцівок та важкими інфекціями у провідних госпіталях та протезних центрах США.

Разом ми можемо зібрати ці кошти для нашого незламного Захисника!

Посилання на банку: https://secure.wayforpay.com/donate/d9ef5176420d1