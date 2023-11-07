У Києві відкрилась виставка Івана Марчука «Свою Україну любіть»

У Києві відкрилася виставка видатного українського митця Івана Марчука «Свою Україну любіть». Експозиція містить картини з творчого циклу «Шевченкіана».

Про це інформує Amazing Ukraine.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка видатного українського митця Івана Марчука «Свою Україну любіть». Вона проходить під патронатом Президента України та Міністерства культури та інформаційної політики. Організатором експозиції став Центр сучасного мистецтва «Музей Івана Марчука». Колекція надана Шевченківським національним заповідником.

Експозиція містить один з 15 творчих циклів, створених Іваном Марчуком за його майже сімдесятирічну творчу діяльність, — «Шевченкіана». За цей цикл у 1997 році художник був удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка. «Шевченкіана» була написана на початку 80-х років минулого століття.

Цей цикл складається з понад 40 полотен. Кожна з картин глибоко проникає в поезію та розкриває суть Шевченкових образів і дум. За словами організаторів виставки, це — своєрідний діалог через століття двох національних геніїв, що набуває особливої актуальності у наш драматичний час.

Більшість робіт «Шевченкіани» створено у техніці гризайлю. Для цього автор використовував широку палітру відтінків одного кольору. Лише окремі твори є багатобарвними, але із дуже стриманим колоритом.

«Я прагнув зробити щось незвичне, зовсім не схоже на класичні ілюстрації до Шевченка. Для цього перечитав усі твори з «Кобзаря». Глибоко вжився в його образи, ніби відчув присутність поряд самого поета, його переживання за долі окремих людей та в цілому — за Україну. Мені навіть являлися сцени з його віршів та поем. Не випадково глядачі безпомилково визначають, яка картина ілюструє конкретну строфу Шевченкової поезії», — розповідає художник Іван Марчук.

Іван Марчук — народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордену Свободи та відзнаки Президента України «Національна легенда України». Він є членом «Золотої гільдії» Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі. За версією британського видання The Telegraph, Марчук входить до списку 100 живих геніїв сучасності. Митець створив близько п’яти тисяч полотен, провів понад 200 монографічних виставок в усьому світі.