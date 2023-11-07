Перші F-16 відправили до Румунії для підготовки українських пілотів

Нідерланди, у вівторок, 7 листопада, відправили свої перші п’ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Букви.

В Міністерстві оборони Нідерландів було оголошено, що країна поставить від 12 до 18 винищувачів F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром розпочне свою роботу.

Нідерланди, а також Данія, Норвегія та Бельгія, пообіцяли передати Україні F-16 для використання в бойових діях.