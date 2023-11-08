Франція виділить 200 млн євро на військову допомогу Україні

Французький уряд має намір поповнити фонд підтримки України на 200 мільйонів євро для продовження закупівлі Києвом техніки у Парижа.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

За його словами міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню, це дозволить Парижу розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії. Він додав, що війна в Україні є “конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися”.

“Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 млн євро для фонду підтримки України”, – звернувся він до французьких парламентарів.

Раніше повідомляли, що французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку Україні озброєння.