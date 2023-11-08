Українські ветерани можуть безкоштовно здобути ІT-освіту в центрах Кібер Дія

Університети у Львові, Києві, Харкові і Дніпрі вже з початку цього місяця запустили Центри інновацій та компетенцій Кібер Дія. У цих центрах ветерани та ветеранки можуть пройти безкоштовний курс з перекваліфікації для муніципальних центрів надання адміністративних послуг та ролей в галузі інформаційних технологій через мережу центрів компетенцій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

Навчання безкоштовне, а після закінчення курсу для найкращих учасників передбачено стажування та допомога у працевлаштуванні, зокрема у ЦНАПах та IT-компаніях. Навчання відбуватиметься онлайн чи офлайн — у Центрах інновацій та компетенцій Кібер Дія.

Щоб пройти безкоштовний курс з перекваліфікації, потрібно до 10 листопада 2023 року заповнити форму за посиланням.

Для ветеранів та ветеранок, окрім навчання, буде організовано багато інших цікавих та корисних заходів разом із представниками ЦНАПів, ІТ-компаній тощо. Потім — стажування та допомога із працевлаштуванням. Порадьте своїм знайомим ветеранам, які повертаються з війни, про цю можливість, — каже менеджер з бізнес-партнерства проєкту та співзасновник ГО Наукова асоціація кібербезпеки України Олександр Найда.

Бути демобілізованим — це ще не значить повернутися до цивільного життя. До нього ще потрібно знову звикнути та адаптуватися, знайти собі справу до душі. І наш громадський обов’язок — допомогти нашим воїнам, — додає координатор Центрів інновацій та компетенцій Кібер Дія та керівник Громадської спілки Платформа Кібер Дія Андрій Пазюк.