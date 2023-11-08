У Києві нарешті демонтували радянську зірку на Галицькій площі

У столиці, 4 листопада фахівці демонтували радянську зірку, розташовану на вершині обеліска на Галицькій площі.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Складність робіт полягала в тому, що конструкція є достатньо об’ємною (близько 3 метрів заввишки) і важить близько трьох тонн. Була радянська символіка на висоті 42 метри. Для демонтажу залучали важку техніку. Демонтовані елементи було перевезено на майданчик для зберігання Державного музею авіації імені Антонова.

Декомунізацію обеліска здійснили на виконання доручення Департаменту територіального контролю КМДА.

Раніше у вересні з бічних панелей обеліска на Галицькій площі в Києві комунальники прибрали радянські зірки та анотаційну дошку російською мовою. А також замінили напис “1941” на “1939” рік, коли почалася Друга світова війна.