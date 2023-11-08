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ВР продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

08.11.2023

Верховна Рада України прийняла рішення продовжити введення воєнного стану та загальної мобілізації. Це стало дев’ятим голосуванням Парламенту щодо воєнного стану з моменту початку конфлікту.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжаться. Ці заходи триватимуть до 14 лютого 2024 року.

“За” проголосувало 329 депутатів, ще 19 – не голосували взагалі. Водночас “проти” не проголосував ніхто.

Відповідне рішення з початку повномасштабної війни ухвалили вже вдев’яте.

 