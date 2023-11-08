ВР продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

Верховна Рада України прийняла рішення продовжити введення воєнного стану та загальної мобілізації. Це стало дев’ятим голосуванням Парламенту щодо воєнного стану з моменту початку конфлікту.
Про це інформує Amazing Ukraine.
Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжаться. Ці заходи триватимуть до 14 лютого 2024 року.
“За” проголосувало 329 депутатів, ще 19 – не голосували взагалі. Водночас “проти” не проголосував ніхто.
Відповідне рішення з початку повномасштабної війни ухвалили вже вдев’яте.