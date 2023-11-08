Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС

Вища Комісія Європейського Союзу опублікувала звіт, в якому зафіксовано прогрес України і рекомендує розпочати процес переговорів щодо можливого вступу нашої країни до ЄС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

На пресконференції у Брюсселі сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна, попри війну, проводить глибокі реформи та вже виконала “понад 90% кроків”, наданих минулого року.

“Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенціальне значення”, – сказала вона.

За її словами, основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті. Вона також відзначила прийняття нового закону про медіа та прогрес щодо національних меншин.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що сьогодні Єврокомісія “рекомендувала відкрити сесію переговорів про вступ”.

“Ми також рекомендуємо Раді ухвалити рамки переговорів після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо у березні 2024 року”, – додала вона.

Європейська Рада ще має ухвалити політичне рішення.

“У грудні відбудеться засідання Євроради. Там це буде “на столі”. Якщо Рада прийме політичне рішення сказати “так”, ми ухвалюємо рекомендацію Комісії і відкриваємо переговори про вступ. Робота може розпочатися негайно”, – пояснила фон дер Ляєн.

За її словами, Україна все ще має провести декілька реформ, до березня Єврокомісія відзвітує про прогрес.

“У нас є кілька реформ в Україні, але вони все ще, якщо можна так сказати, в процесі реалізації, на шляху до цього. Вони мають завершити цю роботу. Це чітко зазначено в нашій рекомендації, і до березня ми відзвітуємо про прогрес, але ми можемо розпочати роботу негайно, коли Європейська Рада дасть зелене світло у своєму рішенні в грудні”, – каже президентка.