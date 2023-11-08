Бельгія передасть Україні €1,7 млрд податків із російських активів

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лабіб у Брюсселі заявила, що її країна планує передати Україні 1,7 млрд євро податків із російських активів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

Як зазначається, лідери відомств поговорили про майбутнє головування Бельгії у Раді Європейського Союзу про те, що просування членства України в Євросоюзі стане одним із ключових пріоритетів.

Лабіб заявила, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії Бельгія надала прихисток тисячам громадян України. Крім того, країїна передала фінансову, військову та гуманітарну підтримку.

“Ми продовжуємо підтримувати Україну. Нещодавно ми створили новий фонд для допомоги Україні розміром 1,7 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проєктів”, – повідомила вона.

Крім того, міністри зовнішньополітичних відомств обговорили співпрацю двох країн у сфері культури.